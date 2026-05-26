◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト１―１西武（２６日・神宮）西武は渡部聖弥が決勝打を含む２打点の活躍で、ヤクルトに競り勝った。１−１で迎えた延長１１回、ヤクルト守護神・キハダを攻めて１死二塁とする。ここで打席に立った渡部が右翼線に適時二塁打を、決勝点をたたき出した。７回にも２死一、三塁から先制の中前適時打を放っており、２安打２打点の活躍を見せた。先発・平良海馬は７回１死まで安打を許さ