浦和競馬所属の野口寛仁調教師（３９）が５月２６日、浦和１Ｒで管理するポピーレッドが１着となり、地方通算１００勝を達成した。２０１８年１０月２２日の初出走以来、１１６６戦目での達成となった野口寛調教師「この開催で決めたいと思っていた。これまでよりスピードを上げて２００勝を達成したい」。