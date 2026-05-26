５月２６日に浦和競馬で２歳新馬戦（８００メートル）が行われ、笹川翼騎手が騎乗し先手を取ったオーキッドティアラが、二の脚を使って逃げ切り勝ち。２着に４馬身差つける完勝で初陣を飾った。笹川は「能力試験でも乗りましたが、いい馬ですね。牝馬ですがパワーがある」と素質の高さを感じ取っていた。