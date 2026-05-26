◆テニス▽全仏オープン第３日（２６日、フランス・パリ）大坂なおみ、全仏は真っ黒なドレスで登場だ。女子シングルス１回戦で、４大大会４度の優勝を誇る世界ランキング１６位の大坂なおみ（フリー）が、真っ黒なドレスでコートに現れた。ベンチで、上の黒いジャケットを脱ぐと、ウェアは黄金色のゴールドで金ぴかだ。大会前には、「今大会もウェアでサプライズを用意している」と話していた。今年の全豪では、つばと長いベ