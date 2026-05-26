ドジャースの大谷翔平選手（31）が手がけた絵本が、26日に発表された『第19回 オリコン上半期“本”ランキング 2026』のジャンル別『スポーツ関連本』で1位を獲得しました。1位に輝いた『デコピンのとくべつないちにち』は、期間内売り上げ8.7万部を記録。3月2日付〜3月23日付まで4週連続1位、5月25日付現在まで13週連続TOP10入りとなりました。■“ラッキーボール”を届けるデコピンの活躍を描く絵本は、ストーリーテラーのマイケ