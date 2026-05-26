プロ野球セ・パ交流戦が26日、各地で開幕。昨年まで3年連続勝ち越しのパ・リーグが、今年も好スタートを切りました。昨年の交流戦王者・ソフトバンクは、東京ドームで巨人と対戦。3回には正木智也選手、栗原陵矢選手、山本恵大選手の3本塁打が飛び出すなど、8得点で快勝となりました。またパ・リーグ首位の西武は、延長戦の末にヤクルトに2-1で勝利。2位のオリックスもDeNA相手に初回に4得点と試合を優位に進め勝利を飾りました。4