◇女子ゴルフマイナビネクストヒロインゴルフツアー第7戦NortonNextGenerationTournament（2026年5月26日千葉県成田GC＝6453ヤード、パー72）18ホールで争われ、川畑優菜が6バーディー、ボギーなしで回り、6アンダーで並んだ藤川玲奈とのプレーオフを4ホール目で制し、ツアー初優勝を飾った。川畑は「最初の18ホールはノーボギーで無駄のないゴルフができた。体調が良くなかったのが逆にいい方向にいって気づい