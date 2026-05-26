半年以上？ さすがにちょっと甘え過ぎなのでは…。つわりのツラさや周りに頼れる人がいない大変さがわかるからこそ、手を差し伸べてしまったんでしょうね。そしてこのママ友の要求はどんどんエスカレート！ やはり善意を利用していたようで…!?>>【まんが】インフルエンサー気取りママ友に狙われた件(ウーマンエキサイト編集部)