中東情勢の長期化を受け、政府は夏場の電気・ガス料金を補助するため、予備費約5100億円の支出を閣議決定しました。赤沢経済産業大臣：電気の使用量が増加する7月から9月までの間に電気・ガス料金支援を実施すべく、5000億円超の予備費の活用を決定した。政府は、7月から9月の3カ月間の電気・ガス料金について、標準的な家庭で5000円程度の負担軽減を行う予定です。そのための財源として政府は、26日の閣議で2026年度の当初予算の