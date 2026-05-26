5月23日（土）に放送された『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、ここ数年で話題になっている、見た目が奇妙で珍しい“珍奇植物”が特集された。番組には、珍奇植物を愛してやまない“珍奇植物博士ちゃん”太田樹希くん（11歳）が初登場した。【映像】サンドウィッチマン「キレイだけど気持ち悪い」珍奇植物の脱皮シーン今回は芦田愛菜が、さまざまなタイプの珍奇植物をレイアウトした樹希くんの“理想の部屋”に招