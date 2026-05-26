5月26日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」長崎ヴェルカ（西地区1位）vs琉球ゴールデンキングス（西地区3位）のGAME3が行われ、長崎が72－64で勝利。初出場のチャンピオンシップで初優勝を達成した。 試合後、個人賞が発表され、「ファイナル賞」に長崎の馬場雄大、「りそなグループ B.LEAGUE CHAMPIONSHIP 2025-26 MVP」にイヒョンジョンが選出された。 ア