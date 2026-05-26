【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Aぇ! groupが、最新曲「でこぼこライフ」のデジタル配信をスタートしたことを記念して、「でこぼこライフ」Special Movieを5月28日19時よりプレミア公開することを発表した。 ■まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観が展開 「でこぼこライフ」Special Movieでは、“平成男子あるある”をテーマに、まるで平成時代へタイムスリップしたかのような世界観が