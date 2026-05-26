26日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比370円高の6万5510円と急伸。日経平均株価の現物終値6万4996.09円に対しては513.91円高。出来高は4703枚となっている。 TOPIX先物期近は3951.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は13.04ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65510