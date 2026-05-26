2026年5月25日、中国メディアの大風新聞は、湖南省懐化市のスポーツセンターで上部駐車場からSUVが転落し、車体が大破・横転する事故が発生したと報じた。記事によると、湖南省懐化市の洪江区スポーツセンターで24日午前8時ごろ、白いSUVが突然ガードレールを突き破り、施設内のランニングコースに転落する事故が発生。車両は転落する直前、路肩に停車していたバイク1台をなぎ倒していた。スポーツセンターの現場では白いSUVが激し