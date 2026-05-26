2005年1月13日、愛知県名古屋市に住む男性が宝くじに当せん。当せん金額はなんと3億2千万円。当せん後、この男性に起こったことを再現ドラマで紹介した。男性はこの時38歳で、社員8人の小さな会社で働く月給27万円のサラリーマン。当せんを知った男性は興奮しながらも、すぐに会社を辞めれば周囲に怪しまれる、豪邸を買えば税金が大変なことになるかもしれないと思案し、一晩ほとんど眠れなかった。翌朝、彼は何事もなかったように