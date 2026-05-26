ジュニアの5人組「ACEes」の浮所飛貴（24）が26日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。“承認欲求”の強かった10代の頃の行動を語った。浮所は「中学校3年生くらいからこの仕事を始めて、僕もバレたいという気持ちがあり」と話し始め、「マスク外してどころじゃなく、モデルさんみたいなハットをかぶり、自分の一番のオシャレをし、サングラスなんかかけて、渋谷とかメンバーと歩いたことがあ