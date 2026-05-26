落語家の笑福亭鶴瓶（74）が26日に放送された日本テレビ系「ザ!世界仰天ニュース」（後9・00）に出演。自身が主演の映画を見にいった時の行動を語った。この日のゲスト、女優の畑芽育が「自分が主演させていただいた映画を、劇場に見に行くようにしているんですね。これも承認欲求なのかもしれないんですけど、ちょっとまだバレたいみたいな気持ちがあって、マスクせずに行ったんです。自分の主演映画を見に」と語った。俳優