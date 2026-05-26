◇プロ野球 交流戦 西武 2-1 ヤクルト(26日、神宮球場)ヤクルトが延長戦までもつれた試合を落としました。セ・パ交流戦の初戦、打線が西武・平良海馬投手に8回までわずか2安打無得点と封じ込まれる展開に。それでも9回2アウトランナー無しで、途中出場していたモンテル選手が西武2番手・甲斐野央投手から同点ソロホームラン。プロ初ホームランが劇的な同点弾となり、試合は延長戦に突入します。同点で迎えた延長10回裏は、3四球で2