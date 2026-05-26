フリーアナウンサーの垣花正、羽鳥慎一、藤井貴彦のニッポン放送の特別番組「垣花・羽鳥・藤井のフリーなラジオ」第４弾が６月７日午後６時から生放送（後９時半まで）されることが２６日、発表された。１９９４年に日本テレビ（羽鳥、藤井）、ニッポン放送（垣花）に入社し、現在フリーとして活躍する３人の特番。“同期”ならではの和気あいあいとしたトークが人気を博している。４回目の放送となる今回は、「同期フリーア