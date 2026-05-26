◆第９回葵Ｓ・Ｇ３（５月３０日、京都競馬場・芝１２００メートル）＝５月２６日、美浦トレセン桜花賞１０着からの重賞初制覇を目指すショウナンカリス（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父リアルスティール）は、軽めの運動。先週の１週前追い切りは、抜群の反応で並ぶ間もなく先行したカグヤヒメ（３歳未勝利）を抜き去ると、最後は僚馬が並んでくるのを待ってからびっしりと追われた。６ハロン８４秒１―１１秒７。加藤士調教