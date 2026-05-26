俳優の鈴木京香さん（57）が、大泉洋さん（53）主演の映画『BYE BYE LOVE 探偵はBARにいる』（12月25日公開予定）にヒロインとして出演することが決定。撮影の思い出を語りました。鈴木さんは、インタビューで「大泉さんに向かって“探偵さん”って言ったりするのが、すごくうれしいんですよね」と撮影を振り返りました。映画は、大泉さん演じる探偵と松田龍平さん（43）演じる相棒が、厄介な事件に巻き込まれていく、人気シリーズ