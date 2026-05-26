「ヤクルト−西武」（２６日、神宮球場）ヤクルトの抑え、キハダが登板１８試合目で来日初失点した。１−１の延長十一回に登板。先頭の古賀悠に四球を与えると、１死二塁となって渡部に右翼線へタイムリー二塁打を浴びた。キハダは試合前まで１７試合に登板。１勝０敗、１４セーブで、１７回を投げ無失点だった。