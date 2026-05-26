◇交流戦阪神0―4日本ハム（2026年5月26日甲子園）連勝が5で止まり、交流戦は黒星スタート。日本ハム・伊藤の前に完封負けを喫した阪神・藤川球児監督は、9回に森下、佐藤輝、大山の3連打で無死満塁と攻めた最後の攻撃について「明日につなげて。また明日新しいゲームですから。伊藤投手がきょうは素晴らしかった。明日は加藤投手としっかり対戦していくというところになる」と最後の粘りが、第2戦につながることを期待し