日米と、オーストラリア、インドの4か国でつくるクアッドの外相会合がインドで開かれ、重要鉱物の供給網やエネルギー安全保障を強化する新たな枠組みが創設されました。会合では中東情勢をめぐるエネルギー安全保障などについて意見が交わされ、会見で茂木外務大臣は、ホルムズ海峡の安全な航行の確保などに向けた外交努力の重要性を確認したと強調しました。また、アメリカのルビオ国務長官は、重要鉱物の供給網やエネルギー安全