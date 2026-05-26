4人組グループ・Aぇ! groupの「でこぼこライフ」スペシャルムービーが、28日午後7時からYouTubeでプレミア公開することが決定した。【写真】個性的なファッションを着こなすAぇ! group6月17日に4thシングル「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! group。これまでのリリース楽曲に加え、最新曲である同楽曲のデジタル配信をスタートしたことを記念して映像を公開することになった。“平成男子あるある”をテーマに、まるで平