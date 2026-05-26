中道改革連合の階猛幹事長は26日の記者会見で、国民民主党が連立政権入りする可能性について問われ、「先週の党首討論を見ていても、高市総理の態度が、わが党と国民民主党とは違うなという印象は大分あった。高市政権と国民民主党は親しい関係になりつつあるのではないかと見ている」と述べた。その一方で、中道改革連合も国民民主党も選挙の際に連合の支援を受けていることを指摘し、「働く人の立場である政党が、働かせる人の立