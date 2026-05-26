レアル・マドリードのアカデミーで出色のパフォーマンスを披露し、トップチームへ昇格。将来を嘱望されて華々しいデビューを飾るものの、世界的な名プレイヤーとの競争に勝てずチームを離れてしまう逸材は数多く存在する。その1人になりそうだったセルヒオ・アリーバスは、自身の才能を武器に再びラ・リーガで輝きを放とうとしている。マドリード生まれの同選手は、12年にレアル・マドリードの下部組織へ加入。小柄ながら卓越した