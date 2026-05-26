リヴァプールを今シーズン限りで退団するスコットランド代表DFアンドリュー・ロバートソン（32）の去就は大きな注目を集めている。今夏契約満了を迎えるロバートソンは冬にトッテナムへの移籍が噂されていた。最終的にシーズン途中の移籍は実現しなかったが、依然としてトッテナムが新天地の有力候補として考えられている。移籍市場に精通するファブリツィオ・ロマーノ氏によると、トッテナムは同選手のフリーでの移籍について数週