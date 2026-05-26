インテルに所属するイタリア代表DFアレッサンドロ・バストーニに対して、レアル・マドリード移籍の可能性が浮上した。今季限りでスペイン代表DFダニ・カルバハルと、オーストリア代表DFダビド・アラバがクラブを旅立つレアル。さらに、ドイツ代表DFアントニオ・リュディガーは契約更新の可能性が取り沙汰されているものの、未だに公式発表はない状況となっている。加えて、ブラジル代表DFエデル・ミリトンが長期離脱を繰り返してい