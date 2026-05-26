過去数シーズン、負傷者問題に苦しむトッテナム。英『Sky Sports』によると、今季の負傷による離脱日数は1377日に達し、これはプレミアリーグ最多だという。2番目に多いニューカッスルを214日も上回っている。しかも、離脱者には主力選手が並ぶ。ジェイムズ・マディソン、デヤン・クルセフスキ、ドミニク・ソランケ、クリスティアン・ロメロ、モハメド・クドゥス、シャビ・シモンズ、グリエルモ・ヴィカーリオら、多くの中心選手た