6月に開幕する北中米ワールドカップを戦う日本代表のメンバーで最年少となったのが、現在20歳の後藤啓介だ。このストライカーはわずか4年で一気に駆け上がっていった。後藤がデビューしたのが前回のカタールW杯が行われた2022年だ。ジュビロ磐田U-18に所属しながら2種登録選手としてトップチームデビューを果たした。191cmのサイズを誇り、足元の技術とゴール前での冷静さも持ち合わせる大型FWとして注目を集め、翌年には現役高校