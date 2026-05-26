ブルーノ・フェルナンデスがロイ・キーン氏の批判に強く反論したことで、波紋が広がっているようだ。『BBC』が報じている。発端となったのは、マンチェスター・ユナイテッド対ノッティンガム・フォレスト戦後のキーン氏の発言だ。同氏はポッドキャスト『The Overlap』内で、フェルナンデスがアシスト記録を優先しているかのように語り、「その考えではタイトルは獲れない」と厳しく批判していた。しかし、フェルナンデス本人は『Th