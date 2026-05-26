FIFAが、次回ワールドカップで新たな放送演出を検討しているようだ。英『The Athletic』によると、アメリカ『FOX Sports』は、ハーフタイム中の選手インタビュー実施について、FIFA側と協議を続けているという。『FOX Sports』で制作部門を統括するザック・ケンワーシー副社長は、給水タイム中にCMを入れる方向なのかと問われると、次のように語っていた。「その話し合いは現在も水面下で続いている。FIFAともリアルタイムで協議し