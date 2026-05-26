◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ１―７オリックス（２６日・横浜）オリックス・九里亜蓮投手が８回３安打１失点、７奪三振でエスピノーザに並び、チーム最多タイの５勝目を挙げた。１１５球の粘投でＤｅＮＡ打線を寄せつけず、自身３連勝。それでも、「常に最後まで投げる気持ちは持っているので、これからもそこは変えずにやっていきたい」と、まだマウンドを降りたくなさそうだった。２４年までは、セ・リーグの