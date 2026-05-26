◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ヤクルト―西武（２６日・神宮）西武が渡部聖弥外野手の交流戦２安打目で延長１１回に勝ち越しに成功した。同点の延長１１回、先頭の古賀悠が四球を選び出塁。続く源田がバントで送り、１死二塁に。ここで打席を迎えた渡部が、キハダの１５１キロ直球をはじき返し、右翼線を破る適時二塁打となった。勝ち越し点をもたらし、塁上でこぶしを握った。渡部は両軍無得点の７回２死一、三塁で、