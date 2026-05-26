◇全仏オープンテニス女子シングルス1回戦大坂なおみ―ラウラ・ジーゲムント（2026年5月26日パリ・ローランギャロス）元世界ランキング1位の大坂なおみ（28＝フリー）は、初戦で20年大会8強のラウラ・ジーゲムント（38＝ドイツ）と対戦。大坂は全身金色のド派手ウエアで登場し、会場を大いに沸かせた。 名前をコールされた大坂は黒のロングドレス姿で登場。ベンチに荷物を置いてドレスを脱ぐと、上下ともに金色のド派手