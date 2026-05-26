◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人・則本昂大投手が先発で移籍後最短の４回７失点ＫＯ。０勝３敗となった。両軍無得点の３回に一挙３被弾で５失点。「しっかりと甘いところを振り抜かれたので、完全に自分の投げミス。それが全て。相手にいいようにやられたかなという感じです」と強く唇をかんだ。７回無四球無失点の前回登板から一転、５四死球と制球も乱れ「コントロール