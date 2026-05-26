退職代行サービス「モームリ」の利用者を報酬目的で弁護士に紹介したとして、弁護士法違反（非弁行為）などに問われた運営会社「アルバトロス」（横浜市）元社長（３７）、元同社幹部の妻（３１）の両被告の初公判が２６日、東京地裁（林欣寛裁判長）であった。両被告は罪状認否でいずれも起訴事実を認めた。同法違反などに問われた法人としての同社も起訴事実を認めた。起訴状では、両被告は２０２３年６月〜昨年２月、弁護