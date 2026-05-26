◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人３―８ソフトバンク（２６日・東京ドーム）巨人は交流戦４年連続黒星スタート。今季最長の５連敗で貯金１となった。阿部慎之助前監督（４７）が前日２５日に娘への暴行容疑で現行犯逮捕され、この日辞任。２５日に球団から発表されていた通り、橋上秀樹オフェンスチーフコーチ（６０）が監督代行を務めた中での初戦だった。先発・則本は３回に３本塁打を浴びるなど、４回６安打５四死球