女子プロレス「スターダム」２６日の後楽園大会でワールド王者の玖麗さやか（２５）が次期挑戦者の鈴季すず（２３）に、前哨戦のタッグマッチでフォール負けを喫した。玖麗は２３日愛知大会で伊藤麻希を下し、初防衛に成功。Ｖ２戦の相手は、同大会での４ＷＡＹマッチを制して次期挑戦権を手にした鈴季となった。この日は「コズミック・エンジェルズ（ＣＡ）」の同門、なつぽいと組んで「ミ・ヴィダ・ロカ（ＭＶＬ）」の鈴季、