中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華報道官。（北京＝新華社配信）【新華社北京5月26日】中国国務院台湾事務弁公室の陳斌華（ちん・ひんか）報道官は26日、福建海警局が同日に金門付近海域で法執行パトロールを実施したことを受け、大陸の海警部門が関連海域で行う法執行活動は合理的、合法的だと表明した。陳氏は次のように述べた。台湾、澎湖、金門、馬祖は全て中国の一部である。大陸の海警部門が関連海域で行う法執行活動は