お笑いコンビ「ニッポンの社長」ケツ（35）が、26日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜後8・00）に出演し、自宅にまつわる大きな悩みを明かした。トークテーマは「住まいのトラブル110番」。コンビは23年、大阪から東京へ拠点を移して活動している。ケツは「東京に3年前くらいに引っ越してきたんですけど、今3年間住んでいるんですけど。家賃が25万円で、頑張ってるんです。僕としては」と、家賃額を明かしな