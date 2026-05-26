元SKE48で脳梗塞を発症、手術を受けたと明かしていた鈴木愛來（19）が26日、Xを更新。退院したことを報告した。鈴木は「今日、無事退院してきました」と報告。「注射の跡は23箇所、あざもたくさんできて、頭には大きな傷も残ってしまいました」とした上で「先生や看護師さんをはじめ、本当にたくさんの方々に支えていただいてここまで来ることができました」と感謝の気持ちをつづった。続けて「みんなに会えなくなってしまうんじゃ