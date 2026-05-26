米3大音楽賞のひとつアメリカン・ミュージック・アワード（AMAs）の授賞式が25日、ラスベガスのMGMグランド・ガーデン・アリーナで開催され、韓国の人気グループBTSが最高賞のアーティスト・オ⁠ブ・ザ・イヤーを受賞した。テイラー・スウィフトやレディー・ガガら人気アーティストを抑えての受賞で、活動を再開させたBTSが授賞式のステージに登場するのは4年ぶりとなった。BTSはアーティスト・オブ・ザ・イヤーだけでなく、