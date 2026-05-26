金利の上昇傾向が続く中、安全性を保ちつつ、より高い利回りを目指したいと考える方は多いでしょう。そんな中、元本が保証されている個人向け国債や定期預金は、注目の選択肢です。今回は、個人向け国債「固定5年」と、ネット銀行の高金利「5年満期定期預金」に、それぞれ20万円を預けた場合、満期となる5年後に受け取れる利息はどの程度違うのか、比べてみましょう。個人向け国債・固定5年：5年後の税引き後利息は「約1万5061円」