毎日の生活の中で少しだけ視点を変えて頭を使うと、心地よい刺激になります。今回は、パッと見て連想したいひらがなクロスワードを用意しました。空欄を埋めて、爽快感を味わいましょう！問題：□に入るひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。・横の並び：ふ + □ + さ + □・縦の並び（左）：く + □ + ら・縦の並び（右）：さ + □ + ま答えを見る↓↓↓↓↓正解：「じ」と「ん」正解は「じ」と「ん」