AKB48の長友彩海さんが、週刊FLASH6月2日号に登場。6月5日にリリースされる1st写真集『予定外の瞳』（撮影：下田直樹、税込3300円、KADOKAWA）のアザーカットが掲載されました【写真】王道アイドルポーズをきめる長友彩海さん長友さんはXで「写真集のアザーカットを掲載して頂きました ここだけでしか見られないカットや インタビューもして頂いたので ぜひチェックよろしくお願いします」とコメントしました。15歳で