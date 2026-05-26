中国工業・情報化部がこのほど、6GHz周波数帯を承認し、中国は世界で初めて6G試験周波数の使用を承認した国となりました。 6G技術の研究開発は今後、実験室シミュレーションや室内試作機テストの段階から、都市や工業などの実際の場面での完成性能検証に徐々に進みます。これにより、6Gチップや端末、計器などの重要な一環をけん引し、産業チェーンの成熟が加速します。業界関係者は、6Gについて、2030年前後の商用化実現を見込ん