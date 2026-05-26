老後の生活を支える年金。通常、受給開始は65歳からですが、少しでも早く受け取りたいと考える方には、受給開始を早める「繰上げ受給」という選択肢もあります。今回は、60歳で年金の繰上げ受給を行う場合の年金額の求め方と、繰上げに適した人についても考えてみましょう。60歳で年金を繰上げると、毎月の年金はどうなる？原則として65歳から始まる年金を、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に前倒しして受け取れるのが「繰上