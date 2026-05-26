「PEACH JOHN」は、5月27日（水）から、世界を代表するファッションドール「Barbie（バービー）」との初コラボレーションアイテムを、全国の店舗および公式通販サイトなどで発売する。【写真】1枚で着られるワンピースタイプもかわいい！コラボウェア一覧■リラックスタイムもかわいく今回登場するのは、「バービー」の楽しくハッピーな世界観と、「PEACH JOHN」らしいフェミニンさを表現したルームウェア3型、ファッション